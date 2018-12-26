3 büyükler neden bu halde? İşte sebepleri...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Puan durumunda ortaya çıkan tablo ise birçok kişiyi şaşırttı. 3 büyükler belki de yıllar sonra ilk defa ilk 4'ün dışında kaldılar. Galatasaray 5., Beşiktaş 7. Fenerbahçe ise 'felaket' bir şekilde devreyi 17. olarak tamamladı.

3 köklü İstanbul takımının zirvenin uzağında kalmasının sebepleri neydi peki? Neleri yanlış yaptılar, nerede hataya düştüler? Hangi konularda geride kaldılar ve bundan sonrası için neleri değiştirmeleri gerekiyor. İşte 4 başlık altında 3 büyüklerin hataları...

YANLIŞ TRANSFER POLİTİKALARI

Yıllarca büyük borçların altına girip, birçoğu kariyer açlığını doyurmuş ama adı 'yıldız' olan futbolcuları transfer eden 3 büyükler bunun ceremesini de çekmeye başladı. Mali sorunların yanı sıra, UEFA'nın Finansal Fair-Play uygulaması nedeniyle neredese en ucuz futbolcuları bile alacak durumda değiller artık. Oysa Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa gibi takımlar daha ucuz ama doğru ve ihtiyaçları olan futbolcuları transfer ettiler. Kimilerinden daha sonra para kazandılar, kimilerinin de performansı ile zirve yarışında kaldılar. Aleksic, Guilherme, Trezeguet, Visça, Diagne, Epueranu bu isimlere örnek verilebilir. 3 büyüklerin önüne gelmiş olsalardı, bu futbolcun hiçbirini transfer etmezlerdi...

RADİKAL KARARLAR ALAMAMA

Bir önceki maddede değinmediğimiz Trabzonspor bu başlığın en önemli öğesi. Aslında onlar da yıllarca yanlış transfer politikası uyguladı. Ancak bu sezon, yüksek maliyetli oyunlarla yollarını ayırmaktan, takım içerisinde huzursuzluk yaratan futbolcuları kadro dışı bırakmaktan ve ucuz ama iş görecek 'isimsiz' futbolcuları transfer etmekten çekinmediler. Zirve yarışında kalecisini, stoperini ve orta sahalarını altyapıdan seçen Trabzonspor, radikal karar alma konusunda çok doğru bir örnek. Yine Kasımpaşa, işler iyi giderken Kemal Özdeş'le yollarını ayırdığında herkes şaşırmıştı ancak sonuç, Kasımpaşa'nın lehine oldu. Fenerbahçe'nin Cocu ile yollarını zamanında ayıramaması ise olumsuz bir örnek olarak gösterilebilir.

HATALI KADRO MÜHENDİSLİĞİ

Fenerbahçe'nin Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Oğuz Kağan gibi oyuncuları varken sakat olduğunu bile bile Tolga Ciğerci'yi transfer etmesinin mantıklı bir açıklamasını bulmak zor. Sol ve sağ bek rotasyonları uzun süredir aksayan Fenerbahçe'nin buraya takviye yapmak yerine Slimani ve Frey gibi aynı tip iki forveti transfer etmesi de yanlış bir karardı. Benzer örnekleri, forveti aksayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu konuda eksik kalmaları için de verebiliriz. Oysa Başakşehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa'da doğru ve dengeli bir kadro mühendisliği görüyoruz. Oyuncular değişse de sistemleri ve taktikleri iyi bir şekilde işliyor. Oysa ligin ilk yarısı bitmesine rağmen 3 büyük takımın sahada ne oynadığını hala anlayamıyoruz.

HABER: Serkan AKKOYUN