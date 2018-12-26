Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

"Hadi Bülent Korkmaz'ı anlayalım. Takımın yarısı, sakat cezalı, yok. Kapalı savunma yapmaya mecbur" diyenler oldu. Hayır, anlamam. Sahaya çıkarken, tedbirli ol, tamam. Ama karşındaki o felaket Fener'de hangi oyuncu senin takımındakilerden iyi, Fener hangi futbolu oynuyor, anlaman için ilk 45 dakika yetmedi mi? İkinci yarı, hem de kendi sahanda, hem de herkesin yendiği Fener'i yenmek için oynamayı düşünmezsen sen, neyi düşünürsün Bülent? Hele Fener 10 kişi kaldıktan sonra, hâlâ "Kapalı Savunma" ne demek oluyor?