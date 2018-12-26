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  • Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

: ', 'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

SABAH'ın usta yazarlarından , 'nin 'la 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi ve 'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 10:30
Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Yani bunu söylemekten niye çekinirler de ille de Ersun'a destek çıkmaya çalışırlar. "Yeni" , "Eski"sinden de berbat. Geçen hafta felaket bir Fener izletmişti, Ersun bize.. Bu haftaki ondan da rezil.. Ama bizim yorumculara bakarsan, Ersun "Pırıl!." Bütün suç bu kadroyu kuran Comolli'de imiş.

Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Be kardeşlerim suç Comolli'de idi de, o zaman Cocu'nun günahı neydi?. Adamı niye yerden yere vurdunuz da şutlattınız? Niye o zaman bugünkü yazılar yazılmadı. Niye o zaman "Bu kadro ile bu kadar" demediniz? Benim medyam işte bu sevgili okurlar. Kadro eksik, kadro yanlış olabilir. Ama adam olacak çocuk da, bir şeyinden en az, belli olur..

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Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Antalya önündeki Ersun futbolunun neyi vardı, ha? Ersun, neyi oynatmaya çalıştı da, adamlar beceremedi, hele bir söyleyin. Ersun kapalı savunmayı açmak için neler denedi? Kilitlenen maçı çözmek için neler düşündü? Hangi riskleri göze aldı da, olmadı? Siz hiç bu kadar rezil bir lig maçı gördünüz mü, son yıllarda. İki korkak çıkmış meydane? İkisi de birbirinden. Artık ne derseniz deyin. İkisi de birbirinden pır pır. Birbirinden yüreksiz. Birbirinden ödlek.

Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

"Hadi Bülent Korkmaz'ı anlayalım. Takımın yarısı, sakat cezalı, yok. Kapalı savunma yapmaya mecbur" diyenler oldu. Hayır, anlamam. Sahaya çıkarken, tedbirli ol, tamam. Ama karşındaki o felaket Fener'de hangi oyuncu senin takımındakilerden iyi, Fener hangi futbolu oynuyor, anlaman için ilk 45 dakika yetmedi mi? İkinci yarı, hem de kendi sahanda, hem de herkesin yendiği Fener'i yenmek için oynamayı düşünmezsen sen, neyi düşünürsün Bülent? Hele Fener 10 kişi kaldıktan sonra, hâlâ "Kapalı Savunma" ne demek oluyor?

Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Hayır beyler! Benim kafam "Korkaklık" denen şeyi almaz. Düşme korkun yok. Kazanırsan, Avrupa'yı zorlayacaksın. 1 puanla 0'ın pek farkı yok, ama "3"ün var. Onun bile farkında değil Bülent. Fener'e yenilmesin, yetiyor ona. Peki futbol ne oluyor? Bu rezil ödlekler mücadelesini tribünlerde, ekran başında insanlar izler mi? İzlemeye devam eder mi? Bu iğrenç futbol için 400 milyon dolar yayın ücreti verecek bir geri zekâlı çıkar mı ilerde? O zaman sizlere bu milyonlarla eurolar verilir mi? Hatta. Bu spor sayfaları, bu spor servisleri kalır mı?

Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Sevgili kuzenim Gürcan (Bilgiç) dün bizim gazetede " takımına hem taraftarın, hem de kendisinin istediği futbolu oynatmayı başardı" demiş. Sen hangi maçı seyrettin Gürcan? Sıkıntıdan patlayıp uykuya daldın da rüya mı gördün? Ne yapmış Ersun? "Antalya'yı kendi sahasında beklemeye mecbur etti" diyor. Ersun mu mecbur etti, Bülent mi? Antalya, Doukara'yı santra yuvarlağında bırakıp, 10 kişi ile kendi sahasına da değil, kendi 18'ine kapanıp ve biri 4, öteki 5 kişilik iki savunma hattı kurmadı mı?

Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Yahu Atatürk'ün ezber lafı. "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" tarihin en büyük stratejisini anlatır. Dudağı uçuklayan Korkmaz (!) 10 kişi ile kendi 18'i üzerine iki çizgi çekerse, Ersun, Antalya sahasına yerleşmeyip ne yapacaktı, Gürcan? Hadi seninle bir tavla maçı yapalım Gürcan. Ben odamdan çıkmazsam, bu maç nerde oynanır? Ben altıncı kata gelmeyince, sen mecburen çıkacaksın 10'uncu kata, benim odaya ki, maç olsun! Yahu Fener 10 kişi kaldığı zaman bile o 4-5 diye çizilen iki savunma hattını bozmadı Korkmaz!

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