Hıncal Uluç: 'Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi küme düşme adayı ufak bir takım sanıyor'

Hayır beyler! Benim kafam "Korkaklık" denen şeyi almaz. Düşme korkun yok. Kazanırsan, Avrupa'yı zorlayacaksın. 1 puanla 0'ın pek farkı yok, ama "3"ün var. Onun bile farkında değil Bülent. Fener'e yenilmesin, yetiyor ona. Peki futbol ne oluyor? Bu rezil ödlekler mücadelesini tribünlerde, ekran başında insanlar izler mi? İzlemeye devam eder mi? Bu iğrenç futbol için 400 milyon dolar yayın ücreti verecek bir geri zekâlı çıkar mı ilerde? O zaman sizlere bu milyonlarla eurolar verilir mi? Hatta. Bu spor sayfaları, bu spor servisleri kalır mı?