Nereden nereye; Yetersiz görülen Ozan Kabak şimdi kıymete bindi

1.5 yıl önce U17 Dünya Şampiyonası'nda yıldızını parlatan ancak altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar'ın, "Galatasaray için yetersiz" raporu ile ayrılık noktasına gelen Ozan Kabak, önceki gün tam 8.7 milyon Euro'luk teklif alan bir futbolcu konumuna ulaştı.

Bu da yetmedi, Galatasaray, şampiyonluk için önemli bir silah olarak gördüğü oyuncuyu bu büyük gelir kapısına rağmen takımda tuttu.

AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ozan Kabak, 2017'deki U17 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım forması ile göze çarparken, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da oyuncuyu sezon başındaki hazırlık kampının ilk etabına götürdü. Ancak alt yapı koordinatörü Bayraktar'ın olumsuz raporu nedeniyle Tudor, ikinci hazırlık kampına Ozan'ı almadı.

Ayrılık noktasına gelen oyuncunun kaderi, futbol direktörü Cenk Ergün'ün, "Gençleri kazanmalıyız" diye bastırmasıyla değişti. Ve Ozan Kabak, U19 takımında görev almaya başladı.

TERİM'İN ELİ DEĞİNCE...

- Ozan için her şey Fatih Terim'in göreve gelmesiyle değişti. Terim'in A takıma aldığı Ozan, Galatasaray forması ile çıktığı 17 resmi maçta kalitesini gösterdi.

- Performansının artmasıyla yurt dışından talipleri çıkan Ozan'ın sözleşmesindeki 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli polemik konusu oldu. Oyuncu, bunu görmezden gelirken, Inter Kulübü, 7.5 milyon Euro'luk teklifle geldi. Ancak Ozan, "Galatasaray'ın menfaati ve Fatih Terim'in onayı olmadan bir yere gitmem" dedi.

TERİM, OZAN'IN TRANSFERİNE BU SÖZLERLE İZİN VERMEDİ

Şampiyonluk paradan önemli

Ve önceki gün....Ozan için masada tam 8.7 milyon Euro'luk bir teklif vardı.

Galatasaray için bu mali durumda çok önemli bir rakam söz konusuydu. Terim, Ozan ile görüştü ve ardından, "Galatasaray'ın şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Ozan'dan kazanacağımız 2-3 milyon Euro fazla paradan çok daha önemli. Gitme zamanı şimdi değil" diyerek noktayı koydu.

HİÇBİR TALEPTE BULUNMADI

Kısaca Galatasaray, Ozan için gelen 8.7 milyon Euro'luk o teklifi elinin tersiyle itti. Galatasaray'da 220 bin TL yıllık ücrete oynayan Ozan da, ne sözleşmede, ne ücretine iyileştirme talebinde bulundu. Şimdi hem Terim, hem Ozan, tecrübeli hocanın, "Zamanı geldiğinde şampiyon takımın oyuncusu olarak ayrılırız" ifadesindeki gibi yola birlikte devam ediyor. [Hürriyet]

FATİH TERİM’İN PLANI HAZIR