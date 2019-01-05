Fatih Terim’in planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk yarısında sakat ve cezalardan dolayı üçlü savunmaya dönen Galatasaray'ın forvetsiz sahaya çıktığı maçlar da olmuştu. Terim, sezonun ikinci yarısında 4'lü savunma ve tek forvetli sistemden vazgeçmeyecek. Kalede Muslera, sağ bekte Mariano ya da Linnes, stoperde Ozan, sol bekte Nagatomo, ön liberoda Fernando- Ndiaye ikilisi, hücum hattında Feghouli ve Belhanda görev yapacak.. İlk 11'i Terim'in transferleri için 'olmazsa olmaz' dediği stoper ve forvet tamamlayacak.