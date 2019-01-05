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’in planı hazır

Serdar ve Eren’den oluşan boşluğu yeni transferlerle dolduracak olan , ikinci yarıda 4’lü savunma ve tek forvetli sistemle sahaya çıkacak

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Fatih Terim’in planı hazır
Ligin ilk yarısında sakat ve cezalardan dolayı üçlü savunmaya dönen Galatasaray'ın forvetsiz sahaya çıktığı maçlar da olmuştu. Terim, sezonun ikinci yarısında 4'lü savunma ve tek forvetli sistemden vazgeçmeyecek. Kalede Muslera, sağ bekte Mariano ya da Linnes, stoperde Ozan, sol bekte Nagatomo, ön liberoda Fernando- Ndiaye ikilisi, hücum hattında Feghouli ve Belhanda görev yapacak. Onyekuru sol açıkta ikinci forvet olarak kullanılacak. İlk 11'i Terim'in transferleri için 'olmazsa olmaz' dediği stoper ve forvet tamamlayacak.

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Fatih Terim’in planı hazır
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