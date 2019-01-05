Yeni Necati Ateş Brezilyalı Alan

BUGÜN NELER OLDU

alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimlerle ilgilenmediklerini belirtirken Alan ve Demba Ba'yı yalanlamadı.Brezilyalı golcünün bonservisini elinde getireceğini bildiren menajerleri, talep ettikleri 3 milyon Euro'luk imza parasında indirime zorlanıyor.2011-12 sezonunda ara transferde Necati Ateş'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü futbolcunun 16 maçta 8 gollük performansıyla şampiyonluğa ulaşmıştı.Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan Necati Ateş'in Alan hakkında olumlu rapor verdiği öğrenildi. Al İttihad'a giden Rodrigues'in yerine kanat forvet arayan sarı-kırmızılılar, istediği mali şartlarda oyuncu bulamazsa Demba Ba'yı bedavaya kiralayacak.Şu anda teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, 2011-12 sezonunun ikinci yarısında 16 maçta forma giymiş ve 8 kez rakip ağları havalandırmıştı. Necati'nin G.Saray kariyerinde 140 maçı ve 65 golü var.Alan Carvalho, kariyerindeki 287 maçta 163 gol ve 66 asistle oynadı.