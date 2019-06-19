Lecce ile Beşiktaş arasındaki Burak Yılmaz pazarlığında flaş gelişme

İtalya Serie A ekibi Lecce, çok istediği Burak Yılmaz için İstanbul'a çıkarma yaptı. Önceki gün Burak'ın avukatı ile Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüştü. 33 yaşındaki yıldız oyuncu için 2 milyon Euro maaş teklifinde bulundular. Siyah-beyazlı ekipten 2 milyon 500 bin Euro kazanan Burak ise gelen teklifi düşük buldu. İtalyan ekibinin yöneticileri kulüp binasına kadar gelerek milli futbolcuya talip olduklarını resmi ağızla iletti.

BONSERVİS VERMEK İSTEMEDİLER

Milli yıldız için bonservis ödemek istemediklerini ileten İtalyanların bu teklifi anında reddedildi. Bu şartlarda golcü oyuncuyu bırakmayacağını belirten siyahbeyazlı kurmaylar, 5 milyon Euro'dan aşağısına masaya oturmayacaklarını bildirdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da Burak ile ilgili görüşme yaptıklarını doğruladı ancak golcüyü bırakmayı düşünmediklerini söyledi. Burak Yılmaz'ın ise Abdullah Avcı ile çalışmaktan ziyade izin verilmesi halinde İtalya'da forma giymeye daha sıcak baktığı iddia edildi.

BURAK YILMAZ 1 KURUŞ ALMAMIŞ!

BEŞIKTAŞ'TA futbolcuların alacakları için şikyetlere başlaması can sıktı. Geçtiğimiz sezon maaş ödemelerinde sorunlar yaşayan siyah-beyazlılarda özellikle yabancılar alacakları için kulübe ihtar çekmeye başladı. Kartal'da Quaresma'nın 1.1 milyon Euro alacağı için avukatı işlem yaptırırken, Medel, Adriano, Vida ve Larin de alacakları için FIFA'ya gitti. Bu arada Beşiktaş'a devre arasında alınan Burak Yılmaz'ın da geldiği günden bu yana büyük fedakârlık gösterdiği ve henüz ödeme almadığı belirtildi. Yeni sezon yapılanmasında küçülmeyi amaçlayan yönetim, kısa sürede sorunu çözmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta futbolcuların 7.5 milyon Euro alacağı olduğu öğrenildi

SABAH HER DETAYI DUYURDU

SABAH, 3 gün art arda yaptığı haberlerde, Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarını duyurdu.

Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım

Ödeme yapılmadığı için FIFA'ya giden Portekizli yıldız,"Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" dedi

Beşiktaş'ta dertler bitmiyor... Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda düşünmediği Quaresma ile ipler iyice gerildi. 1.1 milyon Euro parasını alamadığı için kulübü FIFA'ya şikâyet eden Q7, sosyal medyadan, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu an tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" diyerek gerilimi tırmandırdı. Bu arada Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman'ın Quaresma için söylediği iddia edilen, "Parasını verin yollayın" sözlerine, "Başkanın böyle bir ifadesi yoktur" açıklamasıyla yanıt verdi. Portekizlinin Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve kalırsa 1 milyon 750 bin Euro alacak. Öte yandan Q7, Instagram'dan Beşiktaş'ı takibi bıraktı.



QUARESMA: 226 MAÇ - 38 GOL - 78 ASİST

BEŞİKTAŞ'TA NE KAZANDI?

2010 - 2011: 3.5 milyon

2011- 2012: 3.75 milyon

2012 - 2013: 1.5 milyon

2015-2016 sezonu için 1.768.000

2016-2017 sezonu için 1.600.000

2017-2018 sezonunda 2.100.00

2018-20109 sezonunda 2.100.000

2019-2020 sezonunda 1.750.000

Son iki sezon maç başı ücret (4 bin): 288 bin Toplam: 16 milyon 606 bin

Rakamlar Euro üzerindendir.

Umut Meraş artık Beşiktaş'ın futbolcusu

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Çarıkçı, ''Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Ben başarılı olacağından eminim. Bizde çok başarılı oldu. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak" dedi.