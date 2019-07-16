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'ın yeni takımı belli oldu

ile yollarını ayıran 33 yaşındaki 'ın 'le görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:15
Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu... Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.? Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.

33 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkmıştı. Mehmet Topal bu maçlarda 24 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.

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Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
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