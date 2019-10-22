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Kulübü Başkanı , PFDK'ye sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı 'i (PFDK) sevk etti. Çetin, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus için sert sözler kullanmış ve "Artık konuşma zamanı geldi. Yazıklar olsun. İki tane net lehimize olan pozisyonu aleyhimize çevirdiler." demişti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 18:51
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe müsabakasının ardından ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı demeci nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'ın Beşiktaş müsabakasındaki hakareti, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin ise Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüplerinin de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor ve Altay'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Bursasporlu oyuncu Mamadou Diarra'nın kural dışı, Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, PFDK'ye sevk edildi
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