2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...

France Football dergisi, 2019 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk da yer aldı. Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe, Liverpool'dan Muhammed Salah ve Sadio Mane ile Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu. Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ise bu seneki adaylar arasına giremedi.