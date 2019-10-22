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  • 2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...

adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...

France Football dergisi, 2019 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan 'nın Arjantinli futbolcusu ile 'un Portekizli futbolcusu 'nun yanı sıra 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk da yer aldı. Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe, Liverpool'dan Muhammed Salah ve ile Bayern Münih'ten de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu. Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat ise bu seneki adaylar arasına giremedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:44
2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Joao Felix (Atletico Madrid)

2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Raheem Sterling (Manchester City)

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2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Marquinhos (PSG)

2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Muhammed Salah ()

2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Eden Hazard (Real Madrid)

2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Antoine Griezmann ()

2019 Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 kişilik liste...


Kalidou Koulibaly (Napoli)

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