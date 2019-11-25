Antalyaspor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. 20.00'de başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor'un puanı 12, Gaziantep FK'nin puanı ise 16'ya yükseldi.

Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK | Maçın istatistikleri için tıklayın

37' Papy Djilobodji

84' Nazım Sangare

Maçtan dakikalar

İlk yarı

5. dakikada Twumasi'nin sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Jefferson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

7. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasıyla ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Amilton'un vuruşunda, savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

11. dakikada Chahechouhe'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın içeriye çevirdiği topla, arka direk hizasında buluşan Twumasi'nin vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Chahechouhe'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukariu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

37. dakikada Gaziantep FK, karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı birazdan...