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: Futbolda bu oluyor

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kalan 'un teknik direktörü , son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 00:00
Stjepan Tomas: Futbolda bu oluyor

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.

Tomas, "2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaplan: "Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalya'da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti.

Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın önemine değinen Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.

Kaplan, futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayıp, "Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.

Antalyaspor ile MKE Ankaragücü yenişemedi

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Stjepan Tomas: Futbolda bu oluyor
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