CANLI | Antalyaspor - MKE Ankaragücü

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Antalyaspor - MKE Ankaragücü | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celustka, Angelo, Eren Albayrak, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Chico, Amilton, Aatif, Blanco

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kubalas, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Canteros, Faty, Sedat, Kitsiou, İlhan Parlak