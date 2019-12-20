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CANLI | - MKE

'de 16. haftanın açılış maçında , MKE 'nü konuk ediyor. Geride kalan 15 haftada 13 puan toplayan ev sahibi ekip 16. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında bulunan ve 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen MKE Ankargücü'nün ise 10 puanı var. 20.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 20:33
CANLI | Antalyaspor - MKE Ankaragücü

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Antalyaspor - MKE Ankaragücü | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Celustka, Angelo, Eren Albayrak, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Chico, Amilton, Aatif, Blanco

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kubalas, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Canteros, Faty, Sedat, Kitsiou, İlhan Parlak

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CANLI | Antalyaspor - MKE Ankaragücü
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