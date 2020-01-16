Fenerbahçe'de Simon Falette şoku!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette ile ilgili belirsizlik sürüyor. Gineli futbolcu, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'nin ismi yine TFF'ye bildirilemedi.

Fenerbahçe'nin tek transferi olan Simon Falette, harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.

Bu nedenle takım Belek Kampı'ndan Kayseri'ye geçerken, Gineli stoper İstanbul'a döndü. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'in ismi yine TFF'ye bildirilemedi.

Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

GERİ GÖNDERME PLANI GÜNDEMDE

Simon Falette, lisans çıkarılamadığı için Kayseri'ye götürülememişti. Fenerbahçe yönetiminin Gineli stopere lisans çıkaramama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Gineli stoperin 6 aylığına kiralandığı Frankfurt ekibiyle bir görüşme yapıldığı, lisans çıkarılamaması durumunda geri gönderilme şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

SIMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 doğumlu Simon Falette, Le Mans'da doğdu. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan oyuncu, stoper olarak görev yapıyor. Gineli futbolcu aynı zamanda sol bek olarak da görev alabiliyor.

SIMON FALETTE'NİN KARİYERİ

Kariyerine 2007 yılında FC Tours U19 takımında başlayan Falette, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını taşıdı. 2017 yılına gelindiğindeyse 2.7 milyon karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunurken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye kiralık olarak transferi gerçekleştirildi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Falette bu sezon Budesliga'da 1 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma şansı bulan oyuncu, 2017-2018 sezonunda toplam 29 maçta Frankfurt formasını taşıdı.