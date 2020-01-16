Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Süper Lig'in yıldız futbolcusu için devreye girdi. Stoper mevkisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'u transferde karşı karşıya getiren isim ve transfer detayları...