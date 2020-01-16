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  • Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

'nin listesinde olan yıldıza kancası!

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Süper Lig'in yıldız futbolcusu için devreye girdi. Stoper mevkisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'u transferde karşı karşıya getiren isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 09:55
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Trabzonspor'da devre arası kampının ardından teknik heyet bir stoper ve kanat alınma konusunda yönetim kurulu ile fikir alışverişinde bulundu. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren yönetim kurulu ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinde dururken, teknik heyetin kadrodaki yerli sayısını da artırmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Daha önce 3 veya 4 kez kampa katılan genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmeleri fikri kabul görürken, yerli alternatifi için de alternatif isim arayışları başladı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Bordo-mavili takımın 'nin 26 yaşındaki ön liberosu ile de bu doğrultuda ilgilendiği ancak henüz kulübüne resmi teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana stoper mevkiisinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Fırtına, sağ bek ve stoperde de oynayan başarılı oyuncu için harekete geçebilir. Yönetimin ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!

Oyuncunun birkaç mevkiide iyi performans gösteriyor olması kadar, gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşeceğini göz önünde bulunduran Fırtına'nın bu nedenle Alpaslan'ı istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldıza Trabzonspor kancası!
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