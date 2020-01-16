Fenerbahçe ile PSV arasında Ricardo Rodriguez kapışması

Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği ve açıklamak için TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan haber beklediği Ricardo Rodriguez için önceki akşam sıcak saatler yaşandı. İsviçreli sol bek için Hollanda kulübü PSV Eindhoven devreye girdi. Milan ve PSV yöneticilerinin yanı sıra Rodriguez'in menajeri, Milano'da bir araya geldi. PSV'nin teklifine Milan olumlu yanıt verdi. Ancak İsviçreli oyuncunun ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu ve bu nedenle kulübün durumunu bir süre daha beklemek istediği kaydedildi. Fenerbahçe cephesinde ise sessizlik hakim... Yönetim, tamamen Lisans Kurulu'na kilitlenmiş durumda. Kurul, sarı-lacivertlilerin sunduğu son yapılandırmayı onaylarsa Rodriguez, Fenerbahçe forması giyecek. Aksi takdirde transfer yapılmayacak. Kulislerde, yapılandırmanın onaylanmaması halinde imza atan Simon Falette'e dahi lisans çıkarılmasının mümkün olmadığı konuşuluyor.

DENİZ TÜRÜÇ PLANLARI BOZDU

Kayseri maçını tamamlayamayan ve İstanbul'a gelir gelmez MR'a giden Deniz Türüç'ün, Gaziantep deplasmanında forma giyip giymeyeceği yarın netlik kazanacak. Tolga Ciğerci 11'de başlarsa sağ kanatta görevlendirilecek. Emre 11'e girerse, Ozan Tufan sağa çekilip orta alan Emre-Gustavo ikilisine emanet edilecek.

MESUT AÇIK KAPI BIRAKTI

Arsenal'de forma giyen ve ismi Fenerbahçe için geçen Mesut Özil, beIN SPORTS'a önemli mesajlar verdi. Türk asıllı Alman yıldız, "Son zamanlarda adın F.Bahçe ile anılıyor. Böyle bir kariyer planın var mı sorusuna, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam eden kontratımdan memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı bilemem. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım, ne olacağını bilmiyorum" cevabını verdi. Mesut, bir önceki hocayla zor dönemler geçirdiğini ancak Arteta'nın gelmesiyle formasına kavuştuğunu söyledi.

BAŞKAN ALİ KOÇ DAVAYI İZLEDİ

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri de geldi. Koç çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu sadece Fenerbahçeliler'in değil Türkiye'nin davası. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bu camianın her kademesi büyük reaksiyon göstermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır" dedi.