Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala, transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray şimdiye dek 3 transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de ise işler istenildiği gibi gitmezken, tek transfer stoper hattına yapıldı. Simon Falette'i kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF harcama limitleri dolayısıyla bu transferine lisans çıkartamadı. Beşiktaş da Fenerbahçe gibi TFF harcama limitlerine takılan takımlardan oldu. Siyah-beyazlılarda son olarak bu nedenden dolayı Guilherme transferi iptal edildi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçtiğimiz sezon ve bu sezon transferde ne kadar para harcadı? İşte 3 büyük kulübün transfer karnesi...