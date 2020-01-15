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  • Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

, ve 'a transferde şok!

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala, transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray şimdiye dek 3 transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de ise işler istenildiği gibi gitmezken, tek transfer stoper hattına yapıldı. Simon Falette'i kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF harcama limitleri dolayısıyla bu transferine lisans çıkartamadı. Beşiktaş da Fenerbahçe gibi TFF harcama limitlerine takılan takımlardan oldu. Siyah-beyazlılarda son olarak bu nedenden dolayı Guilherme transferi iptal edildi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçtiğimiz sezon ve bu sezon transferde ne kadar para harcadı? İşte 3 büyük kulübün transfer karnesi...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 17:02
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

'de hazırlıkları tam gaz devam ederken ocak ayı sonuna kadar süren dönemi içinde çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

Özellikle , ve için birçok isimle temaslarını sürdürürken sarı-lacivertli kulübün yaptığı Falette transferi taraftarların tepkisini çekmişti.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

1.5 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturan Koç, aynı dönemde ve 'tan sayıca daha fazla futbolcu etti. İşte Beşiktaş, ve Galatasaray'ın transfer raporu ve şu ana dek harcadıkları para...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

BEŞİKTAŞ

18 FUTBOLCU ALINDI
, hem sayıca hem de maliyet açısından en az yapan kulüp. Siyah beyazlılar 7'si bu sezon olmak üzere 18 futbolcuyla anlaşma yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

16'SI HALEN KADRODA
18 oyuncunun 16'sı halen kadroda bulunuyor. Geçen sezon kiralık gelen Kagawa geri gönderildi. Bonservisiyle alınan Mirin ise kiralık verildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

SADECE 2 BEDELSİZ
11 futbolcu için bonservis bedeli ödendi, 2'si bedelsiz geldi, 5 oyuncu ise kiralık olarak edildi. Açıklanan bonservis ve kira bedelleri toplam 26.16 milyon Euro'ya ulaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde şok!

TOPLAM 76 TRANSFER
3 büyükler son 1.5 yıllık süreçte toplam 76 yaptı. Kulüplerin açıkladığı bonservis ve kira bedellerinin toplamı 97.11 milyon Euro'ya ulaştı.

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