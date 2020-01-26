Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile aralarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtladı.

Terim'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, cuma günü 19.05'te ben gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapandı."

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