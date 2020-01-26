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teknik direktörü , Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı 'ın sarı kırmızılı kulübe transferine dair gelişmelerle ilgili olarak kulüp başkanı 'le aralarında yaşadıkları probleme ilişkin soruyu yanıtladı ve "Cuma günü 19.05'te ben gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapandı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 21:48 ABONE OL
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile aralarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtladı.

Terim'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, cuma günü 19.05'te ben gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapandı."

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