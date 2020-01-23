Fatih Terim'den Arda Turan transferi için flaş açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Çaykur Rizespor'un bulduğu gol faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Maç sonrasında konuk ekipte karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a yönelik tepkiler varken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de VAR sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Bir gidiş içerisindeyiz. İlk 45'i de öyle oynadıktan sonra bu turu atlamalıydık açıkçası. Onun için tedirgin oldum"

"Şimdi hakemler de haklı. Esasında hep beraber oturmamız lazım. Geç kalkan ofsayt bayraklarında boşuna depar atıyorsunuz. Sakatlık riski de var. Ama hakemlere de deniyor ki önce pozisyon bitsin sonra kaldırırsın. Ama VAR'ın adetleri de değişik"

"İngiltere'de hiç gitmiyor, VAR karar veriyor ve ona göre hareket ediyor. Bizde gidiliyor. Burada mesele, hep birlikte futbolu en iyi şekilde idare etmek. İşin yararımıza, zararımıza olan kısmını hep beraber oturup konuşmak lazım"

"Futbolda her karar tartışmalıdır. Hakemler de kolay iş yapmıyor. Allah onlara yardım etsin. Ben VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Öbür hafta maç yönetecek"

"Bizden önce de Trabzonspor maçını izledik. Ali Şansalan da iyi bir yıl geçiriyordu ama bizim yaptığımız hatalar gibi onlar da hata yapıyor. VAR ne zaman devreye girecek diye sorular soruyoruz yine. Bizim oyunumuz bu. Hep beraber düzelteceğiz"

FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Deneyimli çalıştırıcı, Arda Turan'ın transfer süreciyle ilgili olarak yaşananlar hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde yönetimle Arena'da toplantı yaptık. Arda konusunda daha önce dediklerimi yönetime de ilettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir oyuncunun tekrar şans alması yönündeki kararımı ilettim, bu karar olmadıklarını söylediler."

"Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet fikir ayrılığıdır. Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu söyledim ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Arda konusunda ben ve yönetimimiz fikir ayrılığı yaşıyoruz, evet. Ancak ben Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum."