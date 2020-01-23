Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde seri başı takımlar

İşte çeyrek final kura çekiminde seri başı takımlar

'ın son 16 turu rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından çeyrek finalde mücadele edecek takımların tamamı belli oldu. 24 Ocak Cuma günü 15.00'te başlayacak kura çekiminde seri başı olan takımlar da belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 22:53 ABONE OL
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde seri başı takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın (24 Ocak Cuma günü) gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçen, 8 takım katılacak.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

Kurada seri başı ve seri başı olmayan takımlar ise şu şekilde:

Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, BB Erzurumspor, Kırklarelispor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde seri başı takımlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN