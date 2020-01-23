İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde seri başı takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın (24 Ocak Cuma günü) gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçen, 8 takım katılacak.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

Kurada seri başı ve seri başı olmayan takımlar ise şu şekilde:

Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, BB Erzurumspor, Kırklarelispor