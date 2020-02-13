Fenerbahçe'de Falette beklentilerin uzağında!

Salı gecesi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kırklarelispor önünde 90 dakika forma şansı bulan yeni transfer Falette'nin hiç de hazır olmadığı ortaya çıktı. Yanal'ın "Zamana ihtiyacı var" dediği Falette'nin maç eksiği olduğu ve hazır olmasının en az 1 ayı bulacağı ifade edildi.



KONDİSYON EKSİĞİ ÇOK BELİRGİN

Kondisyon eksiği gözlenen ve maçı tamamlamakta zorlanan Falette'nin yanı sıra Rami'nin de beklentilerden uzak olması Yanal'ı stoper mevkinde Jailson ile devam etmeye zorluyor.



JAILSON İLE DEVAM EDİLECEK

Fener yönetimi Alanya maçında iki penaltıya sebebiyet veren Jailson'da ısrar edilmesinden rahatsız olsa da elindeki oyuncuların son durumlarını iyi bilen Yanal Brezilyalı ile devam edecek.

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EKSTRA PROGRAM UYGULANACAK

Zanka'yı başka takıma gönderen Fenerbahçe'de teknik patron Yanal, Falette ve Rami'nin hazır hale gelmesi için bu oyunculara ekstra program uygulamayı düşündüğü de gelen haberler arasında.



İLK YARIDA SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Falette'nin ligin ilk yarısında sadece 1 maç oynamış olması transferi sırasında eleştri konusu olmuştu.

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