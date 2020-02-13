Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

Sezon başında tüm kulvarlarda başarı parolasıyla iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, yıldız isimden beklediği verimi alamadı. Toplamda 27 milyon Lira maliyeti olan yıldız futbolcu, ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorlanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden oldu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Deniz Türüç, sarı-Lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon Euro maaş alıyor. Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu. Deniz Türüç 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girmeyi beceremeyen sarı-lacivertli futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı. Hollanda doğumlu olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Twente altyapısında başladı. 2015'te Kayserispor'a transfer olan deneyimli yıldız, sezon başında da Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.