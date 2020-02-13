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'de 27 milyonluk hüsran!

Sezon başında tüm kulvarlarda başarı parolasıyla iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, yıldız isimden beklediği verimi alamadı. Toplamda 27 milyon Lira maliyeti olan yıldız futbolcu, ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorlanıyor.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:58
Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden oldu.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

Takvim'in haberine göre 'nin 'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı , sarı-Lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon Euro maaş alıyor.

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Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

Deniz Türüç 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girmeyi beceremeyen sarı-lacivertli futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!

doğumlu olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Twente altyapısında başladı. 2015'te 'a transfer olan deneyimli yıldız, sezon başında da 'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hüsran!
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