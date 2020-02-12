Fenerbahçe, kış transfer döneminde Zanka'yı gönderip Simon Falette'yi kadrosuna kattı. Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'tan kiralanan tecrübeli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin lisansını çıkaramamasından dolayı bir süre forma giyememişti.

Gineli stoper Fenerbahçe formasını ilk kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'a karşı giymişti. Deplasmanda 28 dakika forma şansı bulabilen Falette, dün akşam Kadıköy'de oynana ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Maç eksiği olmasına rağmen tecrübesiyle bu açığını kapatan Falette, izleyenlerden geçer not aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Falette'nin süre aldıkça daha iyi olacağı görüşünde birleşti. Falette, Fenerbahçe formasıyla 2 maçta toplamda 118 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin ardından Falette'nin performansını değerlendiren Ersun Yanal, "Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oynayacağımız süreç öncesinde oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette için henüz çok erken. Zamana ihtiyacı var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmasını bekliyoruz." dedi.

Deneyimli stoper ise, "Biz iyi takımız, iyi oyuncularımız var. Daha önce oynadığım maç da iyi geçmişti. Ben buraya oynamaya geldim, sahada olduğum sürece oynamaktan keyif alacağım" şeklinde konuştu.