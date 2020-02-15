TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. hafta mücadelesinde 35 puanlı Sakaryaspor, 38 puanlı Kırşehir Belediyespor'u ağırladı.

Sakarya Yeni Stadyumu'ndaki zorlu maçın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde kapattı. Yeşil-siyahlıların golü 35. dakikada Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Berk farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise Nuri Fatih Aydın söyledi. 86'da meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aydın, maçın skorunu da belirleyen isim oldu.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 38'e çıkarırken, Kırşehir Belediyespor ise 38 puanda kaldı.

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