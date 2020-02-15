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üç puanı üç golle aldı! Sakaryaspor 3-0 Belediyespor MAÇ SONUCU

2. Lig 'ta sahasında Belediyespor'u konuk etti. 23. hafta mücadelesinden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi oldu. Sakaryaspor'a 2 puanı getiren golleri 35 ve 80. dakikalarda , 86. dakika ise attı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 16:25 ABONE OL
Sakaryaspor üç puanı üç golle aldı! Sakaryaspor 3-0 Kırşehir Belediyespor MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. hafta mücadelesinde 35 puanlı Sakaryaspor, 38 puanlı Kırşehir Belediyespor'u ağırladı.

Sakarya Yeni Stadyumu'ndaki zorlu maçın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde kapattı. Yeşil-siyahlıların golü 35. dakikada Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye bir kez daha çıkan Berk farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise Nuri Fatih Aydın söyledi. 86'da meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aydın, maçın skorunu da belirleyen isim oldu.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 38'e çıkarırken, Kırşehir Belediyespor ise 38 puanda kaldı.

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Sakaryaspor üç puanı üç golle aldı! Sakaryaspor 3-0 Kırşehir Belediyespor MAÇ SONUCU
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