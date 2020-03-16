Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili resmi açıklama Flamengo tarafından yapıldı.

Test sonuçlarının zayıf olduğu belirtilen açıklamada sonuçların bir daha kontrol edildiği vurgulandı.

Flamengo sağlık ekibi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen deneyimli çalıştırıcının durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kulüp yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılan salgınla mücadele noktasında kararlılığını vurgularken profesyonel takım ve alt yaş takımlarının antrenmanları bir haftalığına durduruldu.

Oyuncuların ve, Jesus dışında, tüm teknik heyetin test sonuçları ise negatif çıktı.

Deneyimli teknik direktörün adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.