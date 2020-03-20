Galatasaraylı Mariano yeni adresini açıkladı!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mariano ile yollar ayrılıyor. Sezonun ilk yarısında kötü bir grafik çizmesine rağmen ikinci devrede gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımın yakaladığı müthiş seride başrol oynayan Brezilyalı sağ bek, ülkesine döneceğini belirtti.

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kontratı uzatılmayacak olan Mariano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Flamengo ile görüştüğünü açıklayan deneyimli isim, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.

Eski kulübü Fluminense hakkında da konuşan Mariano, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" dedi.

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