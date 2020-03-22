O gerçek ortaya çıktı! John Obi Mikel'e Jose Sosa'dan sert tepki

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden büyük tedirginlik yaşayan ve karşılıklı anlaşarak Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel, sözleşmesi feshedildikten sonra Jose Sosa'yı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Mikel'in bu hareketinin perde arkasında Arjantinli yıldız ile yaşadığı tartışma var. Öyle ki Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi sosyal medyadan "Futbol oynamak istemiyorum" açıklaması yapan Mikel, bu süreçte takımın kaptanı Sosa'nın tepkisini çekti.

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"BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK MU?"

Arjantinli yıldızın Mikel'e, "Bizim çocuğumuz yok mu? Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Ancak çözüm bu değil. Virüs tehlikesi dünyanın her yerinde var. Burada işimizi yapıyoruz. Biz profesyoneliz, sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz." dediği öğrenildi.

YÖNETİMİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Sosa'nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verdi ancak Mikel'in kararı değişmedi. Takip eden süreçte yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Sosa'nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.

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Aylar öncesinde Mikel'in eşi Olga Allegra, Trabzon'u beğenmeyip iki çocuğunu da yanına alarak şehirden ayrılmıştı. O süreçte Mikel'in eşinin İngiltere'ye çocuklarını okula yazdırmak için gittiği öne sürülse de, yıldız futbolcunun ailesi sonrasında geri dönmedi. Yazın yaşanan bu olayın ardından Nijeryalı futbolcunun da ayrılmak istediği iddia edilmişti. Mikel, yaklaşık 6 ay sonra corona virüsü gerekçesiyle Trabzon'dan gitti.

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