Roberto Mancini açıkladı: Çocukluk arkadaşım koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, çocukluk arkadaşını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini duyurdu. Mancini yaptığı açıklamada, "Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber futbol oynardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, koronavirüs sebebiyle çocukluk arkadaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya'da Koronavirüs salgının hızla yayılması ve can kaybı sayısının her gün yüksek süratle artmasına karşın ülkeden ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Mancini şöyle konuştu:

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"ÇOCUKLUĞUMUZDA BERABER FUTBOL OYNARDIK"

"İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü burada kendimi güvende hissediyorum ve kahramanca bir iş yapan doktorlarımıza güven duyuyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istiyorum. Bunu basit bir vatandaş olarak söylüyorum. İtalya'yı temsil eden kurumsal bir kimlikle değil. Teknik direktör olarak değil. sıradan bir vatandaş olarak. Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber futbol oynardık."

İtalya'da koronavirüs kaynaklı vakaların en yoğun yaşandığı şehir olan Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyunu görünce insanın çok kötü olduğunu belirten Mancini, "Kimse bu cehenneme hazır değildi. Çok fazla yoğun bakım yatakları olmadığı için insanların öldüğünü düşünmek çok saçma geliyor. "

TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 825

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybının en çok yaşanadığı ülke olan İtalya'da dün yapılan açıklamaya göre 1 günde 793 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı 4 bin 825'e çıktı. Vaka sayısı ise bir günde 6 bin 500 artarak 53 bin 578'e ulaştı.