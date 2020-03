Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e, Drogba ve Sneijder'den mesaj

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim'in de corona virüsü testleri pozitif çıktı. Terim, üzücü haberi Twitter hesabından paylaştı.

Terim'in, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." şeklindeki açıklaması sonrası onlarca geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Son dakika! Fatih Terim'de koronavirüs çıktı! | Video

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bir dönem top koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Wesley Sneijder, corona virüsü testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini ekledi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan Faryd Mondragon, Bafetimbi Gomis, Johan Elmander, Felipe Melo, Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan Kabze de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.



İşte o paylaşımlar:



Bafetimbi Gomis: "Geçmiş olsun Fatih Terim #imparator. Kalbim ve dualarım sizinle. İnşallah korona virüsü de yeneceksiniz"



Johan Elmander: "Aklım,kalbim ve dualarım sizinle beraber"



Felipe Melo: "Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin. #FatihTerim. Başkanım Kalbim ve Dualarım sizinle beraber, Sizi çok seviyorum #AbdurrahimAlbayrak"



Semih Kaya: "Senin kararlılığın, gücün ve inancın her zorluğun üstesinden gelecektir hocam. Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!"



Faryd Mondragon: "Kalbimde her daim çok önemli yerleri olan Abdürrahim ağabeye Ve Fatih hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum!!!"



Hakan Balta: "Bize güçlü durmayı sen öğrettin hocam. Tez zamanda sağlığına kavuşmanı bekliyoruz. Allah acil şifalar versin"



Hasan Kabze: "Geçmiş olsun Hocam Allah acil şifalar versin. Başaracaksın her zaman olduğu gibi Allah in izniyle, dualarımız seninle

SON DAKİKA! FATİH TERİM'DEN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'DEN SON DAKİKA FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMASI