Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü gelişmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü bugün corona virüsü testine girdi.
BeIN Sports'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta, gerçekleştirilen tüm corona virüsü testlerinin sonucu negatif çıktı.
Kulübün yardımcı antrenörü Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.SON DAKİKA | HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ! "FATİH TERİM'İN DURUMU..."