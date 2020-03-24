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'ta son dakika corona virüsü gelişmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bugün takım olarak teste giren 'ta, son dakika gelişmesine göre gerçekleştirilen tüm corona virüsü testlerinin sonucu negatif çıktı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 19:19 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü gelişmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü bugün corona virüsü testine girdi.

BeIN Sports'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ta, gerçekleştirilen tüm corona virüsü testlerinin sonucu negatif çıktı.

Kulübün yardımcı antrenörü Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

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Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü gelişmesi
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