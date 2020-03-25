Hasan Ali'den corona virüsü açıklaması! "Umarım..."

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, mobil bağlantıyla evinden beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı herkesi evinde olmaya davet eden Kaldırım, salgından etkilenen sarı-lacivertli ekibin idari manejeri Cenk Renda, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli futbolcu, karantina günlerinden de bahsetti.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle:

"En son takımla birlikte perşembe günü idman yaptık. Cuma gününden itibaren evimizdeyiz. Sağ olsunlar hocalarımız en kısa zaman içerisinde bir platform kurdular. Bir uygulama üzerinden video kamera sistemi ile takım halinde çalışmalarımızı birbirimizi görerek sürdürüyoruz.

Olağanüstü bir durum. Sürecin ne kadar devam edileceği bilinmiyor. Sporcu olarak 3 gün idman yapmadığımızda 4'üncü gün bunu hissedebiliyorsunuz. Kondisyon kaybını en az seviyede tutarak en kısa sürede maçlara başlayacağımızı ümit ediyorum. Önemli olan devletimizin ve bakanlarımızın söyledikleri kurallara uymak. Sporcular olarak, kendi evlerimize kapanarak tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz."

"Daha önceden evimin bir bölümünü spor salonuna çevirmiştim. O yüzden biraz şanslıyım. Tabii herkes belki bu kadar şanslı değil ama sadece spor anlamında değil, insanları ne mutlu ediyorsa, neden keyif alıyorlarsa evlerinde onları yapabilmek, herkese yardımcı olacaktır. Neden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Basketbol takımımıza, idari menajerimiz Cenk Renda'ya geçmiş olsun diliyorum. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Fatih hocaya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Omuz omuza vererek, inşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız.

Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam. Puzzle yapıyorum, play station oynuyorum. Kitap okuyorum. İdman dışında bunlarla uğraşıyorum.

Annem ve babamla sürekli görüşüyorum. Almanya'da vaka sayısına göre ölüm oranı az. . Haberleri takip ediyorum. Dışarıda en fazla iki kişi gezebiliyor. Herkes aynı sıkıntıları yaşıyor. Herkes evinde kalmalı."

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