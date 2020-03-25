SON DAKİKA | Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye corona virüsü mesajı!

Fenerbahçe'de yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncuda pozitif değerlere rastlanıldığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır." denildi.

Bu açıklamanın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı iletti.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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