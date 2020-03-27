Cenk'e Falcao'dan sürpriz! Canlı yayında...

Dünyayı saran corona virüsü salgını sebebiyle antrenmanlarını bile evden yapan sporcular, evden röportajlara da katılmaya başladı. Spor camiasından insanlar televizyon veya sosyal medyadan katıldıklarını canlı yayınlara evlerinden bağlanarak yaşanan süreci anlatıyor.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ta oynayan Cenk Tosun da ünlü Instagram hesabı 433'e konuk oldu. Deneyimli golcünün canlı yayın röportajına sürpriz bir isim de katıldı.

CANLI YAYINDA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, canlı yayına katılarak Cenk Tosun'a, "Geçmiş olsun" mesajını iletirken, Cenk de, "Teşekkürler Falcao" diyerek karşılık verdi.

Sakatlığının son durumunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Günden güne daha iyi duruma geliyorum. Zaten tedavim devam ediyor. Kontrolleri aksatmıyoruz. Şu anda böyle bir boşluğun olması aslında benim için iyi oldu. Elbette kimse istemez sakat olmayı. Ama maalesef ben bir sakatlık yaşadım fakat bir anda böyle bir boşluk oluştu" şeklinde konuştu.

Karantinada ailesiyle birlikte olduğunun altını çizen Cenk, Çağlar Söyüncü hakkında ise "Karantinada'da kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" ifadelerini kullandı.

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