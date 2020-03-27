SON DAKİKA | Fenerbahçe'den Galatasaray mesajı!

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da corona virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından futbol dünyası bir kez daha sarsıldı. Galatasaray'a ilk destek ise yine ezeli rakip ebedi dost Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." mesajını gönderdi.

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