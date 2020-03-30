Japonya Birinci Futbol Ligi'nde ilk corona virüsü vakası resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, yüksek ateş ve koku kaybı şikayetleri bulunan 29 yaşındaki oyuncu Gotoku Sakai'nin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın da formasını giydiği kulüpte, başka hiçbir oyuncunun corona virüsü belirtisi göstermediği ifade edildi.

"Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir"

Görüşlerine yer verilen Sakai; takım arkadaşlarından ve ailesinden özür dileyerek, "Kalabalık ortamlardan kaçındım ve ellerimi sürekli yıkadım. Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir." ifadelerini kullandı.

Sakai, Japonya 1. Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelenmiş, 1, 2 ve 3. liglerde de küme düşme kaldırılmıştı.

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