Merih Demiral paylaştı: Güzel günler yakında

İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Roma maçında sol diz ön çapraz bağlarının kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle İtalya'da liglere ara verilirken Merih Demiral yaptığı paylaşımlarla gönüllere girmeye devam ediyor.

Merih Demiral'dan corona virüsü paylaşımı: Evde kal

22 Mart tarihinde EvdeKal etiketini kullanarak herkesi salgınla mücadele amacıyla evlerinde kalmaya davet eden Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımla salgına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlardan, Kızılay'ın belirleyeceği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını da açıklamıştı.

Demiral ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine eğitimine evde devam eden 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini duyurmuştu.

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"Güzel günler yakında"

21 yaşındaki oyuncu bugün sosyal medya hesabından Roma maçında attığı bir golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Hep birlikte güzel günler yakında!" ifadelerini kullandı.