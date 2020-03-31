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'ya gitmişti! ve corona virüsü...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle alarma geçen takımlardan biri de oldu. Özellikle İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in testlerinin pozitif çıkması siyah-beyazlı ekibi harekete geçirmişti. Tüm takıma test yaptıran yönetim, derbi sonrası 'ya giden 'un sonuçlarıyla ilgili endişeliydi. Ancak korkulan olmadı ve Alman kalecinin corona virüsüne yakalanmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:35 ABONE OL
Almanya'ya gitmişti! Loris Karius ve corona virüsü...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'la ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takıma ve idarecilere acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius'un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.

Performansı nedeniyle geldiği günden bu yana eleştiri oklarına hedef olan 26 yaşındaki file bekçisinde korkulan olmadı. Derbiden sonra Almanya'ya giden ve bir kaç gün kalan Karius'un test sonuçlarının da negatif çıkmasına rağmen, bu oyuncunun durumu yakından takip edildi.

Karius'un hijyene dikkat ettiği ve insanlarla temastan kaçındığı öğrenildi. Soğuk yapısı nedeniyle insanlarla yakın temas kurmayan Karius'un, virüs kapmadan dönmüş olması yönetimi ve teknik heyeti bir hayli rahatlattı.

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Almanya'ya gitmişti! Loris Karius ve corona virüsü...
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