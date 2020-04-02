10 milyon euro indirime gitmişti! Ronaldo için çarpıcı iddia

Corona virüsünün ekonomik zararını asgariye indirmek için çalışmalar başlatan İtalyan devi Juventus, ilk iş olarak futbolcularla maaş indirimi konusunda anlaştı.

Liglerin askıya alınmasından dolayı gelir kaynakları kısıtlanan Juve, en büyük gider olan oyuncu maaşlarını indirerek bir nebze olsun rahatladı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da 600 bin euro indirime gittiği siyah-beyazlı takımda, en büyük fedakarlık Ronaldo'dan geldi.

10 MİLYON EUROYU GERİ İSTİYOR

Yıllık 31 milyon euro maaş alan Portekizlinin 10 milyon eurodan vazgeçtiği açıklanmıştı. Ancak İngliz basınına göre Ronaldo, yönetimle bir anlaşma yaptı.

Daily Mail'in haberine göre Ronaldo, Juventus Başkanı Andrea Angelli'den corona virüsü salgını sona erip, kulübün maddi olarak durumunu düzeltmesinin ardından parasını geri ödemesini istedi.

Haberin detaylarında, 35 yaşındaki futbolcunun bu parayı geri alamaması durumunda Juventus'tan ayrılabileceği de aktarıldı.

Ronaldo, corona virüsünün İtalya'da patlak vermesinin ardından memleketi Portekiz'e gitmişti. Deneyimli futbolcu Serie A'nın askıda olmasından dolayı henüz İtalya'ya dönmüş değil.

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