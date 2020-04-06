Bülent Timurlenk'ten UEFA yorumu

Koronavirüs biz insanoğluna ne anlatıyor?

Bir ay önce memnun olmadığımız hayatlarımızı özlerken, cebinde milyonların bile olsa güvende olan yerin ailenle birlikte memleketindeki evin olduğunu anlatıyor.

Şu ortamda maçların başlama tarihini konuşmak ne kadar doğru?

İşi futbol olanlar, kulüpler, gazeteciler bunun üzerine elbette ki düşünecek ama sade bir vatandaş olarak elbette ilk soru, okullar ne zaman açılacak? Çocuklarımız, kardeşlerimiz ne zaman sokağa çıkabilecek.

UEFA mektupla tehdit etti

UEFA neden liglerin oynayarak bitmesinde ısrarcı?

Ligler oynanmadığında dibe vuran futbol ekonomisi yok olup gidecek.

Yayın hakları, sponsorlar, gelecek sezon iki kupaya katılacak olan takımların belirlenmesi… UEFA normal olanı istiyor ama sağlıklı şartlarda olmasını da dile getiriyor.

Belarus'ta liglerin oynanması için yorumun nedir?

Bahis şirketleri.

Herkesin gözü Belarus’ta

Belarus Federasyonu 'Dünya bizi izliyor' düşüncesinde buna ne dersin?

Dünyanın canı burnunda. Belarus Ligi'nin Belarus'ta bile izlendiğine emin değilim. En azından temmuz ayına kadar insanların herhangi bir spor dalında arşiv görüntülerinden başka bir şeye ihtiyacı yok.

TFF haziran, olmazsa temmuz- ağustos diyor, sence bu mantıklı mı?

Haziranda oynanabilmesi için mayısta idmanlara başlanılması gerek. Bunun olacağını sanmıyorum. Kalan 8 haftayı ağustos ayında rahatlıkla oynarız. "O sıcakta futbol mu oynanır" diyenlere her ağustosta Türkiye'de liglerin oynandığını hatırlatalım.

Bu kadar uzun süre evde kalan futbolcu sahaya döndüğünde eskisi gibi olur mu?

10 yaşından 40 yaşına kadar 30 yıllık bir kariyerde hiçbir futbolcu büyük sakatlık haricinde 1 aydan fazla futbol sahasından ve idman temposundan uzak kalmamıştır. Hazır olmayan vücutlar sakatlığa açık olur. Bu yüzden sıfırdan başlayacaklar.

İdman tempoları kademeli olarak artacak.

Elbette ki salgın kelimesinin hayatımızdan kalkmasını bekliyoruz.

Play-off ya da tescil için düşüncen nedir?

8 maçın kaldığı yerde play-off'un bir anlamı yok. Bugünden tescil diyenlere ise hatırlatmak isterim, ağustos ayında bu ligi oynama ihtimali varken siz o gün de tescil edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız demek ki gelecek sezon bu ülkede bir lig olacağına inanmıyorsunuz.

Üstüne gideceğiniz bir Avrupa kupası da yok demektir.

Reims'in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti! Corona virüsü...

TFF Başkanı Nihat Özdemir bir açıklamasında "Koronavirüs'e yakalananlar sahada kapmadı" dedi?

Nasıl yorumlarsın?

Nihat Bey konuyu hiç anlamamış… Orada dikkat çekilen bin kişinin bir araya geldiği seyircili maçlarda stadyumlarda virüsün yayılabilme ihtimaliydi. Geriye dönüp tartışmanın manası yok.

Federasyon da baskı altında. Salgının Avrupa'daki rakamlarına baktığımız zaman ligi durdurmakta geç kaldığımızı söyleyemem. İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yaptıkları ortada.

Fatih Terim için bu hastalık sonrası emekli olur yorumları var. Sence?

Fatih Terim 24 saat futbolu ve Galatasaray'ı yaşayan bir insan. Aynı zamanda bir baba, bir eş ve dede.. Elbette hayata bakış açısında değişim olacaktır ama ben onu uzun yıllar daha teknik direktör olarak saha kenarında göreceğimize inanıyorum.

Tüm bu yaşananlardan sonra futbolda neler değişir?

Futbol izleyeni için pahalı bir spor oldu. Bunun sebebi de bonservisler ve oyuncu ücretleriydi. Rakamı alıp giden bilet fiyatları, sezonluk kombineler, yüz milyonluk bonservisler… Belki hepsinden bir sıfır atıldığında taşlar yerine oturacak.

Belki bir zaman tribünler tam dolmayacak, insanlar maskelerinin ardından tezahürat yapacak, belki omuz omuzayı özleyeceğiz ama futbol sevgisi değişmez… Seveni için hayatın en büyük neşe kaynağı. İnsanlar şimdiden derbi kaybetmeyi bile özledi.

Kulüpler bu süreçten ekonomik olarak nasıl çıkar?

Finansal Fair Play Kuralları kağıt üzerindeydi… Çok daha fazla şükrettiğimiz başka bir dünyaya uyanmak zorundayız.

Sahil kenarında iki liraya içtiğimiz bir bardak çayın özlemi sizce kaç para? Yok ki fiyatı….

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!