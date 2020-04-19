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'dan 'e gönderme! "Pişmanım"

forması giyen İspanyol golcü 'dan eski takımı 'e flaş gönderme. Yıldız futbolcu, 'da Atletico Madrid dışında bir takımda oynadığım için pişman olduğunu dile getirdi. Öte yandan Morata, küçüklükten beri Atletico Madrid taraftarı olduğunu da ifade etti.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 18:52 ABONE OL
Alvaro Morata'dan Real Madrid'e gönderme! Pişmanım

İspanyol golcü Alvaro Morata, futbol kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Instagram'da katıldığı canlı yayında konuşan Morata, Real Madrid'e transfer olduğu için pişman olduğunun altını çizdi.

27 yaşındaki golcü, Atletico taraftarı olduğunu belirtirken, şöyle konuştu: "İspanya'da Atletico Madrid dışında bir takımın formasını giydiğim için pişmanım. Küçükken Atletico Madrid için oynadım. Büyüyünce üzerimde baskı hissettim ve bu nedenle önce Getafe'ye sonra da Real Madrid'e gittim"

Kariyerinde Juventus, Chelsea, Real Madrid gibi kulüplerin formasını giyen Morata'nın eflatun-beyazlı ekip için kullandığı sözler dikkat çekti.

2022 yılına kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunan Alvaro Morato, bu sezon çıktığı 32 maçta takımı adına 12 gol 3 asist yaptı.

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Alvaro Morata'dan Real Madrid'e gönderme! "Pişmanım"
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