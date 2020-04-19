Alvaro Morata'dan Real Madrid'e gönderme! "Pişmanım"

İspanyol golcü Alvaro Morata, futbol kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Instagram'da katıldığı canlı yayında konuşan Morata, Real Madrid'e transfer olduğu için pişman olduğunun altını çizdi.

27 yaşındaki golcü, Atletico taraftarı olduğunu belirtirken, şöyle konuştu: "İspanya'da Atletico Madrid dışında bir takımın formasını giydiğim için pişmanım. Küçükken Atletico Madrid için oynadım. Büyüyünce üzerimde baskı hissettim ve bu nedenle önce Getafe'ye sonra da Real Madrid'e gittim"

Kariyerinde Juventus, Chelsea, Real Madrid gibi kulüplerin formasını giyen Morata'nın eflatun-beyazlı ekip için kullandığı sözler dikkat çekti.

2022 yılına kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunan Alvaro Morato, bu sezon çıktığı 32 maçta takımı adına 12 gol 3 asist yaptı.

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