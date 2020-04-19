Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A'yı karıştıran açıklama: Bizim için lig bitti

'yı karıştıran açıklama: Bizim için lig bitti

() ekibi Brescia'nın başkanı , corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen ligin geleceği hakkında konuştu ve sezonun kalan kısmında maçlara çıkmak istemediklerini belirtti. Kendileri için ligin bittiğini söyleyen Cellino, "Bu sezon bizim için bitti. Artık insanların sağlığını düşünmeliyiz." dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.4.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 23:06 ABONE OL
Serie A'yı karıştıran açıklama: Bizim için lig bitti

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia Başkanı Massimo Cellino'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Cellino ligin geri kalan kısmında maçlara çıkmak istemediklerini de belirterek, "Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil" dedi.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs, futbol dünyasından bir kişiye daha bulaştı. İtalya Serie A takımlarından Brescia Başkanı Massimo Cellino'nun korona virüs testinin pozitif olduğu duyuruldu. Cellino, "Kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Ciğerlerim ve eklemlerim ağrıyor. Kızımın testi de pozitif çıktı. Ama oğlumda herhangi olumsuz bir durum yok" dedi.

Alexander Sörloth'tan Real Madrid iddialarına flaş cevap Ahmet Çakar: Karar ne UEFA ne de FIFA'nın

"Bizim için lig bitti!"

Ligin geri kalan kısmında maçlara çıkmayı düşünmediklerini ifade eden Başkan Cellino, "Futbol federasyonunun hala maçları oynatmak için çözümler aramalarını ve tarih verme çabalarına anlam veremiyorum. Bu sezon bizim için bitti. Artık insanların sağlığını düşünmeliyiz. Federasyon başkanı beni arayıp suni çimde maç yapıp yapamayacağımızı sordu. Buna hazırlık yapmamız gerektiğini söyledi. Ben de ona 'Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağız' yanıtını verdim. Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil. Salı günü telekonferans toplantısında da bunları söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli'nin de formasını giydiği Brescia, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray'dan Mario Balotelli transferi için flaş hamle Eski Galatasaraylıdan flaş Zlatan Ibrahimovic yorumu: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'yı karıştıran açıklama: Bizim için lig bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA