Ahmet Çakar: Karar ne UEFA ne de FIFA'nın

Murat Özbostan sordu, Ahmet Çakar cevapladı:

1- "Kulüpler, oyuncularla maaş indirimi için pazarlıklara başlıyor. Bizi dünyada ve futbolda nasıl bir dönem bekliyor?

Dünyada çok farklı şeyler olacağı kesin. Özellikle silahlanma, başka ülkelerde savaş çıkartma gibi insanlara sadece zararv eren faaliyetler; herhalde sağlık nasıl korunur, temiz gıda, genetiği değiştirilmemiş besinler, temiz su, temiz çevre, hava kirliliğinin azaltılması gibi insanlık lehine faaliyetlere dönüşecek. Bugünlerden daha beteri bence nükleer felaket olur. Virüs geçecek tabii ki ama önümüzdeki 10 yıllar içinde bir nükleer felakette kalıcı etkiler yüzyıllarca devam edebilir. Ülkeler bu riske de karşı bir şeyler yapmak zorunda. Gelelim futbola... Bence durum düzeldikten sonra hiçbir şey değişmeyecek. Futbolcular sözleşmelerini belli oranda indirmek zorundalar. Zira evrensel hukukta mücbir sebep denen bir kavram var. Haa... yüzde kaç indirirler, o tamamen anlaşmaya bağlı.

2- Kulüpler Birliği, "Ya gelin paranızı indirin ya da sözleşmeler donar" kararı alarak bir anlamda oyunculara rest çekti. Bu tavır sert değil mi?

Bence bu yerinde karar. Futbolun durmasının sebebi kulüpler değil. Global bir problem. Futbolcu da tutup 'Ben tüm alacağımı istiyorum' diyemez. Zaten kanunen isteyemez, etik de olmaz. Ama maçlar oynanır ve tamamlanırsa futbolcu alacaklarının hepsini hak etmiş olur. Buna rağmen sanıyorum kulüpler indirim istiyorlar. Kendilerine göre haklılar. Muhtemelen maçlar başlasa bile sezonun tamamlanması seyircisiz olacak. Bu da hasılat kaybı demek ve kulüplere madden eksi yazması demektir.

3- Ev günleri nasıl geçiyor? Bir gününüzü anlatır mısınız?

Açıkçası çok tuhaf duygular içindeyim. Belki 20-25 yıldır yaşamadığım bir ruh halini yaşıyorum. Kısmen yemek yapmayı öğrendim, bulaşık makinesi nasıl doldurulur, nasıl çalıştırılır onu öğrendim. Ve tabii her gün birkaç film izleyip, televizyon seyrediyorum. Bol bol kitap okuyorum. Sanıyorum, şu dönemde Türkiye'de tüm evlerde benzer şeyler yaşanıyordur. Bu süreci böyle atlatıp tekrar güzel ve sağlıklı günlere kavuşmak en çok istediğim şey.

4- Uzun süre maç yönetmeyen bir hakem ne kadar formdan düşer?

Aslında bu dönem hakemler için çok yoğun. Birçok şeyin muhasebesini yaptılar. Eğer ev idmanlarını yeterli yaparlarsa sosyal hayat normale döndüğünde dışarıda rutin idmanlarına başlayınca 10 günde eski hallerine gelirler. Hakemler için bir problem olacağını düşünmüyorum. Asıl problem oyuncularda. Diyelim ki haziranda ligler başladı ve haftada iki maç sistemi ile 1-1,5 ayda tamamlandı. Ama haziranda liglerin başlaması demek oyuncuların toplu olarak mayıs ayında sahada idman yapmaları zorunluluğunu getiriyor.

5- FIFA, 'Önce sağlık', UEFA ise 'Maçları oynatarak bitirmelisiniz. Yoksa sizi seneye Avrupa kupalarına almayabiliriz" diyor. İyi poliskötü polis durumu mu bu?

Vahşi kapitalizmin ürünü sözler bunlar. UEFA ne yapıp edip liglerin tamamlanmasını, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin sonuçlanmasını istiyor. Bunun nedeni para. Liglerin tamamlanmasını istemesinin sebebi de seneye Avrupa kupalarına katılacak takımların bu başarıyı sahada kazanarak gerçekleştirmesini istiyor. Ama karar ne UEFA ne de FIFA'nın. Karar global felaketin sonucunda devletlere ait.

6- Aynı zamanda bir doktor olarak okuyucularımıza tavsiyeniz var mı?

Bütün dünya izolasyonun, sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu dile getiriyor. Ülke olarak özellikle sağlık politikamızla, sevk ve idarede çok başarılıyız. Bunu yeneceğiz. Kanaatim o ki haziranda birçok şey normale dönecek ve en geç haziran ortasında ligler başlayacaktır. Bu sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede de böyle olacaktır. Ama kanaatimce sezonun tamamlanması ülkelerin çoğunda seyircisiz maçlarla olacak.

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