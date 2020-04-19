Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! Marco Giampaolo...

Corona virüsü salgınından dolayı Süper Lig'e verilen arada transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin, İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile ilgilendiği ifade edildi.

İtalyan basınından Metropolitanmagazine.it adlı internet sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri de Marco Giampaolo. Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adam için bir fırsat olduğu yazılırken, "Giampaolo için büyük bir kapı açılabilir" yorumu yapıldı.

Son olarak Milan'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca için şu ifadeler kullanıldı: "Milan'dan sonra şimdi başka büyük bir kapının kapıları, usta teknik direktör için tekrar açılabilir. Fenerbahçe, takımını ona emanet etmek istiyor. Türk kulübü, şu anda çok hassas bir durumda. Ancak yönetim, eğlenceli bir oyun fikri ve gençleri de oynatmasıyla takdir edilen bir teknik direktörü takımın başında görmek istiyor. İstanbul ekibi, Milan'ın eski hocası hakkında ciddi düşünüyor."

Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzakta fakat yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Luiz Gustavo, Mauricio Isla, Jailson, Emre Belözloğlu ve Miha Zajc gibi oyuncuları var ancak bu, bir takım için yeterli değil."

MARCO GIAMPAOLO KİMDİR?

2 Ağustos 1967'de İtalya'da dünyaya gelen Marco Giampaolo, antrenörlük kariyerine 2005 yılında Ascoli'de başladı. Daha sonra sırasıyla; Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.

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