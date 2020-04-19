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Martinez yerine 4 aday!

Serie A devi Inter, gelecek sezon için takımdan ayrılma ihtimali bulunan Arjantinli yıldız 'in yerine gelebilecek adayları belirledi. Martinez'in adı ile anılıyor...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 15:10 ABONE OL
Martinez yerine 4 aday!

Serie A devi Inter golcüsü Lautaro Martinez'in alternatiflerini şimdiden belirledi. Arjantinli oyuncunun Barcelona'ya gitmesine kesin gözüyle bakılırken Inter'in de bu transfer sonrası hücum hattına takviye yapması bekleniyor.

Beinsports'un haberine göre İtalyan devinin transfer listesinde Timo Werner, Anthony Martial, Osimhen ve Luka Jovic'in olduğu iddia edildi.

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Martinez yerine 4 aday!
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