Martinez yerine 4 aday!

Serie A devi Inter golcüsü Lautaro Martinez'in alternatiflerini şimdiden belirledi. Arjantinli oyuncunun Barcelona'ya gitmesine kesin gözüyle bakılırken Inter'in de bu transfer sonrası hücum hattına takviye yapması bekleniyor.

Beinsports'un haberine göre İtalyan devinin transfer listesinde Timo Werner, Anthony Martial, Osimhen ve Luka Jovic'in olduğu iddia edildi.

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