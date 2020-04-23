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'e teklif yaptı mı? Resmi açıklama

'nin listesinde olduğu iddia edilen için resmi açıklama geldi. hayatını ekiplerinden Ankaragücü'nde sürdüren Portekizli yıldızın son durumu hakkında konuşan Başkan , "Gerson Rodrigues'le de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok" dedi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:37 ABONE OL
Fenerbahçe Gerson Rodrigues'e teklif yaptı mı? Resmi açıklama

Ankaragücü'nün devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Portekizli golcüye, Fenerbahçe'nin talip olduğu iddai edilmişti. Başket takımından konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ise Ajansspor'a şunları söyledi: "Hem Gerson Rodrigues ile hem de menajeriyle konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues'in kulübü Dinamo Kiev'le görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev'le aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var."

7 MAÇTA 5 GOLE KATKI!
Başkent ekibinin 500 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe Gerson Rodrigues'e teklif yaptı mı? Resmi açıklama
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