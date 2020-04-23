Isla için sürpriz talip!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yolların ayrılacağı isimler de belli olmaya başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Isla için flaş bir iddia ortaya atıldı. Şilili yıldız için Parma teklifte bulundu.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'ya Serie A ekiplerinden Parma'nın teklifte bulunduğu öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre Şilili futbolcunun ismi bir süredir Arjantin kulüpleri ile de anılıyordu.

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