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'nin Callejon teklifi ortaya çıktı!

Önümüzdeki sezon kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , gözünü ile sözleşmesi sona erecek olan a dikti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuya 2 yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:28 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Callejon teklifi ortaya çıktı!

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'nin Callejon teklifi ortaya çıktı!
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