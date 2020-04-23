Romanya futbolunda gündem Antalya

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara veren Romanya'da maçların ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Romanya Futbol Federasyonu'ndan kulüplere flaş bir öneri geldi.

Fotomaç'ın Rumen basınına dayandırdığı habere göre; federasyon, 1. Lig kulüpleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulundu.

Haberin detayında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.

Öte yandan corona virüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı.

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