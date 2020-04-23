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Romanya futbolunda gündem

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Romanya'da futbol ligleri ertelenirken ile 1. Lig kulüpleri arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda liglerin devamı için seçeneği masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:42 ABONE OL
Romanya futbolunda gündem Antalya

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara veren Romanya'da maçların ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, Romanya Futbol Federasyonu'ndan kulüplere flaş bir öneri geldi.

Fotomaç'ın Rumen basınına dayandırdığı habere göre; federasyon, 1. Lig kulüpleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulundu.

Haberin detayında, Romanya'da antrenmanların ve ligin devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda federasyon yetkililerinin görüş belirttiği öne sürüldü.

Öte yandan corona virüsüyle ilgili Antalya'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını vurgulayan Rumen basını, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceğini de okuyucularına aktardı.

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Romanya futbolunda gündem Antalya
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