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Son dakika... 'tan açıklaması

Son dakika haberi... , bugün basında çıkan ve ile siyah-beyazlı kulübün yollarının ayrılacağını iddia eden habere yönelik bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla, haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Öte yandan Burak Yılmaz'a ait olduğu ifade edilen sözlerin de asılsız ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın yollarının ayrılacağına yönelik çıkan haberleri, önce milli yıldız, sonra da siyah-beyazlı kulüp yalanladı.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Beşiktaş, bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

lşte o açıklama:

"Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz."

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Son dakika... Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
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