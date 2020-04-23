Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Yılmaz'dan son dakika açıklaması!

'dan son dakika açıklaması!

Corona virüsü kulüplerinin ekonomilerini zarara uğratmaya devam ediyor. Yayın ve bilet gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, çareyi futbolcularından indirime gitmelerini istemekte buldu. 'ta da bu yöntem izlenmeye konulurken, kaptan 'ın indirime yanaşmadığı iddia edilmişti. Burak Yılmaz'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 15:28 ABONE OL
Burak Yılmaz'dan son dakika açıklaması!

Corona virüsü futbol kulüplerinin ekonomilerini zarara uğratmaya devam ediyor. Yayın ve bilet gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, çareyi futbolcularından indirime gitmelerini istemekte buldu. Beşiktaş'ta da bu yöntem izlenmeye konulurken, kaptan Burak Yılmaz'ın indirime yanaşmadığı iddia edilmişti. Burak Yılmaz'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

İşte milli golcünün yaptığı o açıklama;

"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için, üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları! Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta indirim pazarlığı başladı! İşte yönetimin istediği oran

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz'dan son dakika açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA