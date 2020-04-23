Burak Yılmaz'dan son dakika açıklaması!

Corona virüsü futbol kulüplerinin ekonomilerini zarara uğratmaya devam ediyor. Yayın ve bilet gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, çareyi futbolcularından indirime gitmelerini istemekte buldu. Beşiktaş'ta da bu yöntem izlenmeye konulurken, kaptan Burak Yılmaz'ın indirime yanaşmadığı iddia edilmişti. Burak Yılmaz'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

İşte milli golcünün yaptığı o açıklama;

"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için, üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

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