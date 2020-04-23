İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!

Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius'la yollarının ayrılmasının ardından '1 numara' arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, birinci kaleci olarak Hırvat Milli takımı kalecisi Simon Sluga'yı transfer etmeyi planlıyor. İngiliz Luton Town kulübü, kalecisi Sluga'nın takımında forma şansı bulamamasından dolayı, bu oyuncunun maliyetini Luton Town kulübünün karşılama ihtimali olduğunun bilgisine ulaşıldı. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki file bekçisinin kulübeyle sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

YERLİ ELDİVENDE İKİ ADAY VAR

Hırvat kaleci transferinde sorun çıkması durumunda prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan'ın, kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisiyle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan Bolat da yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.

BRAVO'NUN FARKI TECRÜBESİ

Kaleci için bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, 37 yaşındaki Claudio Bravo'yu da takibe aldı. Şili'nin Publimetro gazetesi sezon sonu M. City'den ayrılacak olan Claudio Bravo'nun New York'tan aldığı teklifi daha önce kabul ettiğini ancak sonra fikir değiştirdiğini yazdı. Bravo'nun ABD'deki yakınlarından aldığı "Biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz" tepkileri nedeniyle rotasını Beşiktaş'a döndürdüğü; Bravo'nun milli takımdan arkadaşı Isla'dan aldığı bilgilerle de İstanbul'da oynamayı tercih ettiği belirtildi.

FABRICIO'YA İZİN ÇIKMADI

Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı... Üç yıldır doğru dürüst 10 resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu, bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

BRAVO 3 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Claudio Bravo kariyeri boyunca Real Sociedad, Barcelona ve Manchester City formalarını terletti. Bu periyotta 372 maçta oynayan 37 yaşındaki kaleci toplamda 33 bin 313 dakika süre aldı. 14 sarı ve 3 kırmızı kart görürken, bir de gole imza attı.

GENÇLER DE KALACAK

Siyah-beyazlılarda genç kalecilerin durumu da büyük ölçüde netleşti. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen yönetim, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun da takımda kalmasına sıcak bakıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının, iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşme yapacağı ve ardından Utku ile Ersin için son kararını vereceği ifade edildi.

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